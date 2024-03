GP Catalogna | SBK Superpole Race | Razgatlioglu doma anche Iannone

(Di domenica 24 marzo 2024) Penultimo atto del gran premio diche è andato in scena poco fa per quanto riguarda il campionato mondiale di Superbike. Dopo il grande duello venuto fuori ieri tra Nicolò Bulega e Toprak, che avrebbe potuto avere come protagonistaAlex Lowes se non fosse scivolato, oggi eravamo pronti ad una vera e propria riproposizione di tutto questo, magari con un finale diverso. In effetti è cambiato poi l’ordine dei fattori: Toprak sempre primo, ma al secondo posto si è piazzatoe terzo invece Bautista. Ecco dunque cosa è successo nelladel GP didi SBK. GP, SBK: Toprak...

