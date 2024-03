Gp Australia in tv in chiaro | dove rivederlo

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Doppietta Ferrari a Melbourne nel Gp d’2024. L’appuntamento è stato trasmesso in diretta su Sky Sport F1 questa mattina dalle 5. Per chi non fosse riuscito a vedere la gara, Sky manderà in onda nell’arco della giornata diverse repliche: alle 10, alle 14, alle 20 e alle 22. E’ possibile inoltre vedere il terzo appuntamento del Gran Premio insu TV8 (canale numero 8 del digitale terreste alle 14. A vincere il Gp d’2024 è stato Carlos Sainz, secondo posto per Charles Leclerc. Il Cavallino ha trionfato con una gara perfetta, sfruttando la giornata nera di Max Verstappen: il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, partito dalla pole position è stato superato da Sainz nel secondo giro. Nella quarta tornata, la Red Bull è andata ko: Verstappen, a causa del fumo dalla monoposto, ...

