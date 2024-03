Gp Australia | doppietta Ferrari | Sainz vince davanti a Leclerc

(Di domenica 24 marzo 2024) . AGI-al Gran Premio d'con Carlosprimo e Charlessecondo. Terzo Norris. "Sono felice di aver vintoa Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto, e che la vita è davvero pazzesca. Sono felicissimo". Lo ha detto il pilota dellaCarlos, che ha trionfato appena rientrato dopo lo stop a causa dell'intervento per appendicite. "È stata davvero una bella gara, mi sono sentito sempre molto bene, chiaramente un po' rigido fisicamente. Non è stato semplicissimo. Pero' sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo, sono stato più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. È stata una gara particolarmente dura e sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra" ha aggiunto ...

