GP Australia | Doppietta Ferrari | out Verstappen

(Di domenica 24 marzo 2024)al GP dell’: un eroico Sainz e un solido Lerclerc in una gara inaspettata Buongiorno Italia. Chissà se Maranello si è svegliata con le campane in festa. L’alba è rossa in. Lacentra unaincredibile con un eroico Sainz ed un solido Leclerc. Ci sono risvegli che emozionano. Gare inaspettate che possono dare un senso ad una stagione e forse mettere un pò di pressione a chi fino ad oggi aveva lasciato solo briciole agli avversari. Pronti, via emantiene la prima posizione. Sainz però lo tallona da vicino. Gli altri dietro scorrono via veloci senza problemi. Al secondo giro Sainz, sfruttando il DRS, sferra un clamoroso attacco ae si prende di forza la prima ...