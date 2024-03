Google Pixel 8a | possibile batteria da 5000mAh

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 24 marzo 2024) Ladel nuovo8a svela ulteriori dettagli in vista del lancio al prossimoI/O 2024 Manca poco più di un mese alI/O 2024, l’evento annuale in cui il colosso di Mountain View presenterà le sue ultime novità in fatto di tecnologia. Tra le attese c’è senza dubbio8a, il nuovo smartphone di fascia media che si prepara a conquistare il mercato.8a: nuove informazioni dallaL’ultima anticipazione arriva dal database del Bureau of Indian Standards (BIS), dove è stata certificata ladi8a. La sigla GVYZZ associata allaconferma l’identità del dispositivo e la data di inclusione ...