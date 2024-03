Golf | Singapore Classic 2024 | trionfa lo svedese Svensson | sedicesimo Migliozzi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) E' arrivato ail primo titolo in carriera sul DP World Tour per Jesper, che con lo score di 271 (-17) si è laureato campione del Porsche. Successo al fotofinish per locapace di precedere il thailandese Kiradech Aphibarnrat, per cui è risultato fatale un bogey alla 75^ buca.completa dunque la rimonta e, dopo le 12 posizioni guadagnate nel giro finale, mette le mani sul titolo, incassando anche 329mila euro. Per quanto riguarda gli azzurri, il migliore è stato Guido, 16° con 278 (-10). Più indietro invece Edoardo Molinari, 56° con 285 (-3), Andrea Pavan e Francesco Laporta, 65esimi con 288 (par), Filippo Celli, 79° con 292 (+4), e Lorenzo Scalise, 81° con 293 (+5).