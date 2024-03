Gli spogliatoi | parla Malotti Bella prova dei ragazzi Peccato per il risultato»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Occasione persa per il Grosseto, che torna da Ghivizzano con un punto, che pare proprio non soddisfare i biancorossi, anche se mister Robertosi prende la buona prestazione della sua squadra. "Abbiamo giocato con personalità – ha detto il mister – disputando un ottimo primo tempo, dove abbiamo messo in difficoltà una formazione forte come il GhiviBorgo, che sul proprio terreno ha raccolto gran parte dei suoi risultati. Siamo partiti bene, abbiamo creato molte occasioni, direi che laè stata molto buona. Purtroppo però, abbiamo preso gol nelle uniche opportunità concesse all’avversario, e questo non ci rende il giusto merito per quanto prodotto". Ma in avvio di ripresa avete concesso troppo al Ghivi, non le pare? "Direi di no, del resto quando una squadra propone gioco e crea occasioni, è logico che conceda qualche ripartenza. Su una di ...