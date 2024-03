Gli smartphone più simili all' iPhone che costano la metà

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di domenica 24 marzo 2024) L'è unotop di gamma, di qualità straordinaria, di tendenza, ma particolarmente costoso. Il prezzo è decisamente una delle caratteristiche che balzano agli occhi al momento dell'acquisto, visto che può superare anche i 1500€. Se non abbiamo o non vogliamo spendere troppo, ma desideriamo comunque unocon caratteristiche tecniche, è possibile pagare cifre inferiori per telefoni dalle caratteristiche molto avanzate, con tutte le novità tecnologiche e soprattutto, belli da vedere. Ci sono diversialternativi eall', con prezzi decisamente più bassi e caratteristiche tecniche in grado di competere con i dispositivi Apple, così da risparmiare e avere comunque tra le mani un telefono potente e reattivo. LEGGI ...