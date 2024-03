Gli arrestati «confessano» | arruolati online per 5 mila euro | «Ammazzate chi volete»

Tre persone di origine marocchina, residenti a Canavese (Torino), sono stati arrestati con l’accusa di omicidio di un loro connazionale 43enne, trovato morto in casa a Salassa lo scorso 10 ... (open.online)

Padova. Ragazzini violenti, in 16 mesi 137 denunce: commettono furti, rapine e fanno da galoppini agli spacciatori - PADOVA - Messi a confronto i dati del 2023 con quelli del 2024, la novità è che nei primi mesi di quest'anno ci sono anche minorenni denunciati per truffa. Si tratta dei tre ...ilgazzettino

Attentato a Mosca, le vittime salgono a 143 Putin: «Presi i 4 terroristi, fuggivano in Ucraina». Isis mostra foto degli attentatori - Undici fermati, «tra loro 4 terroristi». La vicepresidente Kamala Harris: «Nessuna prova che Kiev sia dietro l’attacco a Mosca» | Attentato a Mosca e guerra in Ucraina, le notizie in diretta ...corriere

La lezione del partigiano Angelo: “Senza Mattarella siamo in mano a fascisti non pentiti” - Protagonista della Resistenza, 99 anni, Nazio ascolta in piedi la lettura dei nomi delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine ...ilsecoloxix