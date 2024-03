Giusy Buscemi con Vanina mette in scena “l’anti-Montalbano” | poi girerà Un Passo dal Cielo 8

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 24 marzo 2024)interpreta– Un vicequestore a Catania, nella nuova fiction di Canale5. Il personaggio è nato dalla penna di Cristina Cassar Scalia (i suoi romanzi sono editi da Einaudi). Amante della vita,Guarrasi è una vera e propria forza della natura, ma segnata da una profonda ferita. A quattordici anni ha assistito all’omicidio del padre, Giovanni Guarrasi, poliziotto ucciso da un commando mafioso. In quel momento ha deciso che anche lei sarebbe stata una poliziotta per catturare gli assassini del padre. Le cose si sono complicate quandosi è innamorata di Paolo, il magistrato con il quale ha condiviso indagini e arresti. Il pensiero di perdere anche lui l’ha fatta fuggire da Palermo e dalmafia, per rifugiarsi a Catania, dove ha scoperto la ...