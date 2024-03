Giulio Violati e Giulia sono il marito e la figlia di Maria Grazia Cucinotta | tutte le curiosità sulla sua vita privata

Meloni e von der Leyen in Egitto, 7 miliardi al dittatore al-Sisi per fermare i migranti: silenzio su Regeni - L’Europa darà oltre 7 miliardi di euro all’Egitto del dittatore al-Sisi: in prima fila anche Meloni, in silenzio su Regeni ...unita

Perché l’accordo Ue-Egitto sui migranti non è per niente un “cambio di passo” come dice Meloni - A dimostrazione che quando si investono soldi per contribuire a violare i diritti umani il risultato non è ... La presidente Meloni ha sbagliato a parlare del caso di Giulio Regeni in termini così ...fanpage

Meloni in Egitto dimentica Regeni: dall’intesa spariscono i diritti umani - Meloni ricuce con l’autocrate: «La nostra posizione su Giulio non cambia, siamo andati avanti» IL CAIRO. Come ammettere di non averne parlato senza dire di non averne parlato. Durante il bilaterale co ...ilsecoloxix