Giulia Violati età | fidanzato | lavoro | chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di domenica 24 marzo 2024)chi è ladiè ladi. Tutto quello che c’è da sapere sulladella celebre attrice. La ricordiamo tutti infatti per essere riconosciuta internazionalmente per la sua partecipazione al film “Il Postino” accanto a Massimo Troisi e per essere comparsa nel film della serie 007 “Il Mondo Non Basta”. Inoltre, ha avuto esperienze come produttrice in film come “All the Invisible Children” e “Last Minute Marocco. Da allora in poi è diventata un simbolo femminile dello spettacolo italiano. Chi è ...