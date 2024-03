Giro di Catalogna | Pogacar non lascia neanche le briciole | sprint vincente a Barcellona Tiberi in top10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Poker di Tadejaldi. Gli mancava la vittoria alloe lo sloveno, già netto vincitore di questa settimana catalana, si prende anche l’ultima frazione con partenza e arrivo a, battendo Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) e Guillaume Martin (Cofidis). Antonioè ottavo con lo stesso tempo e mantiene il proprio posto in top 10, all’ottavo posto generale a 6’33” da, così come Lorenzo Fortunato, arrivato nel gruppetto dei migliori e confermato decimo a 7’27”; con lo sloveno sul podio Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ed Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Per lungo tempo si teme un accorciamento della frazione a causa del meteo incerto: in caso di pioggia i tempi sarebbero stati presi dopo il primo...