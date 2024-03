Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi 24 marzo | percorso | altimetria | tv Giornata nervosa | Pogacar vuole il poker a Barcellona?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Siamo arrivati alla conclusione deldi. Ormai il successo è appannaggio di Tadej(UAE Team Emirates) ma c’è tanta lotta per le posizioni di rincalzo, con Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan) in gioco per la top 10. L’ultima, con partenza e arrivo a, non promette di essere una passeggiata di salute.Dopo venti chilometri di relativa tranquillità, si sale verso il Col de la Creu de l’Ordal: sono 5700 metri al 4,6%, con pendenze che salgono raramente oltre il 5%. Dopo gli sprint di Gava e Castelldefels, altra pianura fino ad entrare in un circuito dove si salirà sul Montjuic, 2500 metri al 4,8% ma con le pendenze che si inerpicano fino al 12% negli ultimi 500 metri. L’ultima ...