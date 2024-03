Giovanni in crisi per il rapporto rovinato con Nicholas | interviene Maria

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024) Mesi passati sempre insieme per poi chiudere un’amicizia per un guanto di sfida, questo è quello che è successo aTessi eBorgogni. Tre settimane fa il ballerino di Raimondo Todaro è scoppiato a piangere quando l’amico ha pensato di abbandonare la scuola, eppure quando Emanuel Lo l’ha messo in sfida proprio con Borgogni è sbottato: “Questo ovviamente avvantaggia lui ed è palese! Ma anche se non vinco, se riesco a fare la coreografia bene gli faccio fare una figura di m***a. Perché magari sarò credibile nel suo campo. In questo caso dimostrerei che quello che lui ha imparato in anni io posso farlo bene in pochi giorni. An che se perdo, però lo faccio ca**re addosso perché sono nel suo ambito e se farò le cose abbastanza bene lui farà una figuraccia“. Parole che poi la redazione ha fatto ascoltare a, che ...