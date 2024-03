Giornate Fai | boom di visitatori per il set di ‘Mare fuori’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono 550.000 gli italiani che hanno scelto di visitare i 750 luoghi eccezionalmente aperti in 400 città d’Italia in occasione delleFai di Primavera. Il luogo più visto è stato l’Abbazia della Cervara a Santa Margherita Ligure (GE), al secondo posto Quartier Generale Marina- Base Navale a Napoli, set di Mare fuori, e al terzo posto per il Grattacielo Pirelli a Milano. Seguono il Palazzo Carpano e la Sede Rai di Torino. I 550.000hanno partecipato alla 32ª edizione delleFAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città sono stati resi accessibili grazie ai volontari di 350 delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Questa la missione del FAI: “curare il patrimonio ...