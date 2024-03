Giornata mondiale della tubercolosi | TBC | una malattia scomparsa? Cosa dobbiamo sapere

(Di domenica 24 marzo 2024) Il 24 marzo è la Lacontro la, istituita nel 1982 in occasione del centenariocomunicazione di Robert Koch, la cui scoperta fu comunicata a Berlino il 24 marzo 1882. Ne abbiamo parlato con due esperti. Il Dottor Luigi Ruffo Codecasa, Responsabile Centro Regionale di Riferimento per il ControlloIstituto Villa Marelli- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, e il Dottor Maurizio Ferrarese, responsabile struttura semplice dipartimentale Istituto Villa Marelli- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. ...

L’acqua di prima falda per annaffiare gli orti. La potabile risparmiata - L'amministrazione comunale di Arconate ha reso disponibile un totem per attingere acqua di prima falda per uso irriguo e per lo spazzamento delle strade, in occasione della Giornata mondiale dell'acqu ...ilgiorno

Giornata dell'acqua, un convegno a Perugia per un confronto sulla preziosa risorsa. Il super piano di Umbra Acque contro le perdite - PERUGIA - L’acqua, nella Giornata mondiale cui è dedicata questa fondamentale risorsa, è stata al centro di un evento che si è svolto ieri nella sala delle Colonne ...ilmessaggero

Freni in fiamme, la Giornata nera di Verstappen: “Difficile da digerire” - Gp d’Australia, il campione del mondo della Red Bull costretto al ritiro dopo due anni da un problema di surriscaldamento: stop alla serie di 9 vittorie ...ilsecoloxix