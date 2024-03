Ginnastica | World Cup Trampolino Elastico | a Cottbus delusioni nel synchro per Patisso Colonna e Lavino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Difficoltà per gli azzurri del, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, a, valida per le qualifiche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Samuele, Marcoe Isabella Murgo non riescono raggiungere la semifinale di specialità. Niente da fare nemmeno nel, nonostante l’oro arrivato ad Alkmaar. Qualche problema fisico per i ragazzi del ct Luigi Meda. “ha avuto un po’ di febbre e ha sbagliato entrambe le routine. I punteggi degli avversari non erano irraggiungibili. E’ stata una trasferta piuttosto deludente”, le parole di Meda. Lunedì la Federazion Internazionale dicomunicherà il ranking ufficiale e i pass per Parigi. SportFace.