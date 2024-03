Ginnastica ritmica | le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Italia in trionfo con i 5 cerchi | Sofia Raffaeli seconda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Al Palaio Faliro di Atene è calato il sipario sulla prima tappa delladel2024 di. L’si è scatenata nell’ultima giornata riservata alle Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi). Lehanno infatti vinto con i cinque, portando in gara un esercizio dall’esorbitante D Score (20.900) e ben eseguito (7.650), per il punteggio complessivo di 36.700. Alessia Maurelli e compagne, terze nel concorso generale a squadre (questo sì evento previsto ai Giochi), hanno surclassato Israele (35.800, impostosi nell’all-around) e la Cina (35.000). Giù dal podio l’Ucraina (33.700) e la Germania (32.450). Le azzurre hanno poi festeggiato il secondo posto nell’esercizio misto. Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono ben ...