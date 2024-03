Ginnastica aerobica | World Cup 2024 | a Cantanhede l’Italia si prende sei medaglie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Grande weekend e grande partenza pernellaCupdi. In quel di(Portogallo), la domenica dedicata alle finali ha visto la squadra azzurra portare a casa un totale di sei. Di queste tre sono state d’oro, condite da due argenti e un bronzo: un bottino che sicuramente rende soddisfatto il team guidato dalla Direttrice Tecnica Luisa Righetti. Ad aprire le danze di una giornata trionfale è stato trio composto da Sara Cutini, Davide Nacci e Francesco Sebastio che con 20.033 punti ha preceduto i rappresentanti di Francia e Ucraina. Quarto posto per l’altro trio azzurro (Arianna Ciurlanti, Nicole Alighieri e Alice Pettinari), che ha sfiorato per pochi centesimi quello che sarebbe stato un incredibile doppio podio. ...