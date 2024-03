(Di domenica 24 marzo 2024) Mentre torna con il nuovo disco Sei nell'anima,spiega perché ha 41e non 70, e racconta del rapporto con Penelope, lapreadolescente (che preferisce Taylor Swift). Le gare di triathlon, la persona che le sta accanto, i diritti dei figli con due madri o due padri

I più attenti tra i fan di Gianna Nannini avranno notato che la cantante le falangi di due dita della mano sinistra mozzate, nello specifico l’anulare e il medio. In più occasioni Gianna ha ... (cultweb)

Danilo Nannini e Giovanna Cellesi sono stati i genitori di Gianna Nannini . La rocker ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi con i suoi genitori , in particolare con il padre Danilo che all’inizio ... (metropolitanmagazine)

Gianna Nannini: «La morte è obbligatoria, l’età facoltativa. Ho 41 anni ma per mia figlia sono boomer - Mentre torna con il nuovo disco Sei nell'anima, Gianna Nannini spiega perché ha 41 anni e non 70, e racconta del rapporto con Penelope, la figlia preadolescente (che preferisce Taylor Swift). Le gare ...vanityfair

Che tempo che fa, stasera in tv: Gianna Nannini e gli altri ospiti - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e il suo “Che tempo che fa", in onda oggi, 24 marzo 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni settimana, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, ...today

Guido e Alessandro, chi sono i fratelli di Gianna Nannini: “Abbiamo fatto una guerra per l’eredità” - I tre fratelli di Gianna Nannini hanno intrapreso strade molto diverse nella vita, se Gianna è diventata una grande star e icona della musica italiana, il fratello Guido è diventato uno scrittore ment ...metropolitanmagazine