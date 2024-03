Gianluca Grignani sbrocca in concerto e lascia il palco

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 24 marzo 2024)si è duramente arrabbiato durante la prima data del suo tour che si è tenuta al Phenomenom di Fontaneto d’Agogna in provincia di Novara. Quello che sulla carta sarebbe dovuto essere un semplicesi è infatti trasformato in un vero e proprio show: prima la rabbia contro la produzione, poi l’abbandono dele infine il ritorno con un’esibizione a cappella. In un video condiviso online si sentearrabbiato: “Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c4zz0. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c4zz0 che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il ...