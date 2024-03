Gianluca Grignani ferma furioso il concerto per problemi tecnici

Problemi tecnici per la prima data del tour di Gianluca Grignani a Novara, con l'artista furioso che nel bel mezzo del concerto si ferma annunciando di non poter andare avanti. Poi torna dopo pochi ... (fanpage)

Problemi tecnici durante il concerto, Gianluca Grignani s’infuria e lascia il palco: “Non va un ca**o qua” – VIDEO - Il primo concerto del suo tour, tenutosi ieri sera al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna, in provincia di Novara, è stato interrotto a causa di problemi tecnici che hanno scatenato la furia del cantante ...ilfattoquotidiano

