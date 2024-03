Gesti studidi Mantovano e la strage di Mosca | qual è il vero rischio per l' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "L'ha sempre mantenuto costante l'attenzione verso la minaccia terroristica, su più fronti tra loro collegati. Intanto, su quello più stretto della sicurezza". Alfredolo evidenzia nel sottolineare, ospite di Monica Maggioni a In Mezz'Ora su Rai 3, che "c'è un po' di enfasi su questo Comitato nazionale convocato per domani che - annota - rientra in una ordinaria attenzione, così come periodicamente e a distanza ravvicinata si riunisce al Viminale, da circa 15 anni, un organismo tuttono, che stanno osservando con attenzione anche altri Stati europei, con i vertici delle forze di polizia che si occupano di prevenzione del terrorismo e Intelligence e che punta a fare la prima cosa fondamentale, che probabilmente è mancata a: mettere in circolo le informazioni, valutarle e trarne le ...