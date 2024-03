Geolier in cattedra all' Università | clamoroso | rivolta anche a sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Ci mancava o' professore. Professore in televoto? A Sanremo, fischiato dalla platea per la sua esibizione – «razzisti!», ha twittato il Pd – è riuscito comunque a sfondare (i timpani) perché prima del Festival il rapper partenopeo aveva fatto il furbacchione: video-social su come votarlo da cinque telefoni diversi, proselitismo nelle scuole campane, operazioni pubblicitarie a tappeto. Tutto lecito, capiamoci. Ora l'Federico II di Napoli, la stessa dove pochi giorni fa non ha potuto parlare il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, ha invitato«perché», ha detto il rettore, «si confronti con tanti giovani come lui e si racconti senza filtri. È questa», ha sottolineato Matteo Lorito, «la funzione di un', non certo quella di fare spettacolo». No, ...