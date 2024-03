Genta | «La stagione dell’Inter è finita! Ora da affrontare due temi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024)ritienelacon l’eliminazione dalla Champions League. Il giornalista consiglia il club didue. DUE PREROGATIVE ? Carlo, in collegamento su Tutti Convocati, si esprime sui nerazzurri: «La, onestamente. Adesso si aprono un’altra serie di ragionamenti importanti in prospettiva futura. Questo tempo dovrà essere sfruttato per andare a vincere il campionato quando sarà sarà, ma in questi mesi saranno importanti le evoluzioni in prospettiva futura. Questo il principale pensiero, oltre alla festa scudetto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...