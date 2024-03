Genoa | Blazquez si espone su Gilardino | gli indizi sul futuro

Missione diplomatica in Regione quest'oggi per i vertici del Genoa . Il presidente del club rossoblù, Alberto Zangrillo , e l'amministratore de... (calciomercato)

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista ... (calcionews24)