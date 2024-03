Gaza | Fratoianni contro Meloni | “Con le sue scelte ignave e ipocrite si rende corresponsabile dei crimini di guerra di Netanyahu”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Durissima invettiva del segretario di Sinistra Italiana, Nicolala presidente del Consiglio Giorgia, in occasione del convegno di Avs ‘Il coraggio di osare’, tenutosi a Firenze. Il deputato smonta la politica estera del governoe della Unione Europea, soffermandosi sullain Ucraina e sui massacri a. “Fermatevi – ripete più volte– La strategia dell’escalation e delle armi in Ucraina non ha funzionato e peggiora ora dopo ora. Lo capisce anche un bambino che unatotale con la Russia implica non solo il rischio, ma anche la certezza di una catastrofe nucleare. E allora fermatevi in Ucraina e si imponga lo spazio di una trattativa. E fermatevi anche a. Fermate la strage, ...