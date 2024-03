Garbagnate | un nuovo primario per la Nefrologia

(Di domenica 24 marzo 2024) . Il reparto di– Emodialisi dell’Asst Rhodense ha unDirettore: ha preso servizio dal 4 marzo il dottor Andrea Galassi. Classe 1977, il dottor Galassi si è laureato nel 2002 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano e ha conseguito nel 2007 la specializzazione ...

Auser Ticino Olona inaugura il suo nuovo mezzo in Comune a Legnano - Cerca nel sito Cerca per città Legnano Parabiago Castellanza Canegrate Cerro Maggiore Busto Arsizio Nerviano Rho San Vittore Olona Rescaldina Busto Garolfo San Giorgio su Legnano Villa Cortese Milano ...informazione

Week-end di eventi: dalla riapertura di Villa Arconati a Bollate allo spettacolo “Salomè” a Garbagnate - Gli appuntamenti del week-end sul nostro territorio da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2024: ROVELLASCA – Sabato in biblioteca la 12esima edizione del ...ilnotiziario

Unes avanti tutta con il rebranding: rinnovati tre negozi - Cambia il look a Garbagnate, Moncalvo e Vimercate per gli ex punti di vendita U2 Supermercato tra Lombardia e Piemonte ...myfruit