Gand-Wevelgem femminile 2024 oggi in tv | percorso | altimetria | favorite L’Italia punta su Balsamo e Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Non solo lamaschile, ma sempre quest’si correrà anche la gara, che terminerà un’ora dopo la prova degli uomini. Una delle grandi classiche in terra belga, oltre centosettanta chilometri tra pavè, muri, possibili ventagli e con anche la pia.Il meteo dovrebbe rendere ancora più dura la gara, proprio come era avvenuto lo scorso anno, con la pia che dovrebbe accompagnare le atlete lungo i 171 chilometri che dovranno affrontare. Le fatiche arrivano già all’inizio con i primi muri e soprattutto al De Moeren, una zona in rettilineo che si trova sotto il livello del mare e che potrebbe portare il gruppo a spaccarsi a causa dei ...