Gand-Wevelgem 2024 | Pedersen brucia Van der Poel L' ordine d' arrivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024)(Belgio), 24 marzo- Larappresenta come di consueto il primo assaggio di muri delle Fiandre e pavé, ma con un occhio di riguardo per i velocisti. Definire elementi del calibro di Mathieu Van Dere Madsdei semplici velocisti è però riduttivo e ci pensano proprio i diretti interessati a spiegarlo dettando i ritmi della gara nei tratti più complicati, quelli nei quali emerge anche la forza delle squadre. Stavolta niente parata in coppia della Visma-Lease a Bike, come fu un anno fa con Christophe Laporte e Wout Van Aert: a dominare la scena è la Lidl-Trek, che manda in avanscoperta un ottimo Jonathan Milan, quinto al traguardo, e che perde dai giochi Jasper Stuyven solo a causa di una foratura. Poco male per ...