Gand-Wevelgem 2024 oggi in tv | orari | altimetria | favoriti Mathieu Van der Poel l’uomo da battere

(Di domenica 24 marzo 2024) Dalla settimana prossima cominceranno le Classiche monumento del nord, ma già da ora si comincia a misurare la temperatura: questa domenica è la volta della, semiclassica belga giunta all’86a edizione. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 10.40 PERCORSOSarà una corsa lunga e dura: da Ieper asaranno 253.1 i chilometri da percorrere con un dislivello di 1300 metri. Le prime difficoltà sono i tratti di pavé di Beauvoordestraat e di Veurnestraat, ma entrambi non sono particolarmente lunghi. Si entrerà poi nella seconda parte di gara dove si comincerà a fare sul serio. Prima le tre rampe di Scherpenberg (2,1 km al 2,1%), Baneberg (1 km al 6,4%) e Monteberg (900 metri al 5,2%), poi il tosto Kemmelberg, 400 ...

Non solo la Gand-Wevelgem maschile, ma sempre quest' oggi si correrà anche la gara femminile , che terminerà un'ora dopo la prova degli uomini. Una delle grandi classiche in terra belga

Gand-Wevelgem, LA CLASSICA CHE NON LASCIA RESPIRO. I PARTENTI - Nonostante il suo nome sia Gent-Wevelgem, la partenza della classica che apre la "settimana santa" del Belgio non avviene dalla città di Gent da ormai molti anni: dopo un periodo a Deinze, dal 2020 il ...tuttobiciweb

Gand-Wevelgem femminile 2024 oggi in tv: percorso, altimetria, favorite. L'Italia punta su Balsamo e Longo Borghini - Non solo la Gand-Wevelgem maschile, ma sempre quest'oggi si correrà anche la gara femminile, che terminerà un'ora dopo la prova degli uomini. Una delle grandi classiche in terra belga, oltre centosett

