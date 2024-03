Gambit che indossa un top corto nella nuova serie X-Men ’97 ha indignato alcuni fan

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 24 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Unadegli X-Men ha fatto il suo debutto, riportando in vita il classico programma animato “X-Men: The Animateds” degli anni ’90. Tuttavia, nonostante l’accoglienza positiva da parte dei fan e della critica,dettagli hanno scatenato polemiche online. X-Men ’97: LaAnime Accende Polemiche sui Costumi dei Personaggi La, intitolata “X-Men ’97”, ha ricevuto elogi per il suo richiamo al passato e per il ritorno dei personaggi preferiti, incluso, il mutante dal carattere vivace e dall’abbigliamento appariscente. Tuttavia, è proprio il costume dia destare scalpore. In un episodio intitolato “To ...