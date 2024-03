Gaeta Angelo Magliozzi sta per rientrare nelle Giunta comunale | presto l’ufficialità

Gaeta, soldatessa Usa cade dal balcone durante festa: gravissima - Una soldatessa Usa è ricoverata in gravissime condizioni al Santa Maria Goretti di Latina dopo essere caduta da un balcone in via Giovanni XXIII a Gaeta, in provincia di Latina. La donna, C.C. di 23 ...roma.corriere

Gaeta,soldatessa Usa cade da balcone durante festa,è grave - (ANSA) – Gaeta, 22 MAR – Una militare americana di 23 anni di stanza a Gaeta è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo esser caduta dal balcone durante ...espansionetv

Sfuma il sogno per Lucera e i Monti Dauni: sarà L'Aquila la Capitale italiana della Cultura per il 2026 - La città abruzzese si impone sulle 10 finaliste (in lizza, con L'Aquila, vi erano Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera ... Nemmeno il secondo tentativo, dopo quello di Monte Sant'Angelo - Capitale ...foggiatoday