Frontale tra auto e moto Grave un ventitreenne

(Di domenica 24 marzo 2024) Ieri è stato un sabato con molti incidenti sulle strade grossetane. Uno scontro violento si è verificato sulla Scansanese, due chilometri prima di Preselle: unae un’mobile si sono scontrate e laè finita sotto il suv. Ilche era in sella allaè sbalzato via dal sellino ed è finito sul cofano dell’prima di finire a terra. Quando sono arrivati i soccorsi il ragazzo era cosciente ed è stato caricato sull’elisoccorso e portato alle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro incidente si è verificato intorno alle 17 sulla Circonvallazione Nord di Arcidosso, in direzione Santa Fiora. Un Mercedes con tre ragazzi ha sbandato e ha preso in pieno un’Audi che veniva in direzione opposta, su cui c’erano due ...