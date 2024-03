Francia | tifosi contro Thuram invocano Giroud | la reazione di Caressa

Inter, Pavard: "Mi immagino qui per molti anni. Scudetto Dico di sì" - Le parole del difensore dell'Inter Pavard dal ritiro con la Francia L'acquisto di Benjamin Pavard è stato una delle punte di diamante della campagna estiva dell'Inter. Il difensore ex Bayern Monaco st ...gianlucadimarzio

Francia - Mbappé: "La sconfitta con la Germania L'obiettivo resta sempre vincere l'Europeo" - Kylian Mbappé, attaccante del PSG e della Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefoot parlando della sconfitta contro la Germania: “L’idea resta la stessa, ossia quella di vincere l'Europeo ...napolimagazine

Francia, Thuram irriconoscibile: la stroncatura dell’Equipe - Visualizzazioni: 288 Francia, l’ultima performance sul campo del nerazzurro Marcus Thuram non ha impressionato per qualità la stampa francese, anzi: è stata un sonoro flop. Alla Francia non sono stati ...calciostyle