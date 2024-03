Francia | dopo attacchi Mosca è ' emergenza attentati | livello più alto di rischio' **

(Di domenica 24 marzo 2024) Parigi, 24 mar. (Adnkronos) - E' '''' in Francia,l'attacco di venerdì al Crocus City Hall dirivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro francese Gabriel Attal. La comunicazione è arrivata al termine del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale all'Eliseo presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dedicato all'''attentato die alle sue conseguenze''. Attal spiega che ''considerata la rivendicazione di responsabilità da parte dello Stato Islamico per l'attacco e le minacce che gravano sul nostro Paese, abbiamo deciso di elevare Vigipirate al suopiù''.

Campionato Europeo di Formula Kite 2024: i risultati - Tra le donne Pescetto conclude al decimo posto un campionato dominato e vinto dalla francese Nolot. In semifinale maschile l’italiano Pianosi, dopo avere oltremodo sofferto la prima prova rischiando ...calciomagazine

Inter, Pavard sul futuro: "Ecco dove mi immagino per tanti anni" - Ai microfoni di Telefoot, infatti, il calciatore nerazzurro ha sciolto ogni dubbio: "Mi immagino a Milano per tanti anni. All' Inter sono migliorato come giocatore e qui sono molto felice, ho trovato ...corrieredellosport