Francia | Deschamps | “Oggi non al giusto livello | la Germania è stata meglio di noi”

(Di domenica 24 marzo 2024) Il CT dellaDidierha parlato a TF1 dopo la sconfitta interna in amichevole contro la: “È evidente che non eravamo alrichiesto. Loro sono stati migliori di noi: basta vedere l’inizio di gara, con quel gol preso in cui siamo rimasti fermi. Non avevamo tutti gli ingredienti necessari per fare bene. Forse non ne avevamo la capacità“. Il tecnico dei Bleus ha aggiunto: “Laha fatto le cosedi noi. Nello spirito di squadra e nell’aggressivitàeravamo al di sotto degli avversari, e il primo responsabile sono io. La forza collettiva èinsufficiente, e anche con Griezmann sarebbe stato comunque complicato“. SportFace.