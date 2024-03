Fragole | calano i consumi | i prezzi rimangono nella norma

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 24 marzo 2024)sempre di più i: per quanto riguarda itutto. Gli ultimi aggiornamenti “, panna e champagne“, così cantano Achille Lauro e Rose Villain. La cosa certa, però, è che il prezzo del frutto non ha raggiunto il costo del vino spumante francese. Con la speranza che non lo raggiungerà mai. Scherzi a parte, da ribadire che proprio il prezzo dellenon sale rispetto all’anno prima. Anche perché dopo cinque anni di aumenti (arrivati addirittura al 32%) fino a questo momento il prezzo è allineato come quello della passata stagione.in calo (Pixabay Foto) Cityrumors.itSecondo quanto riportato da Bmti e Italmercati la fragola campana è stata quotata da 3,00 a ...