FOTO | AJ Lee mette in mostra la sua incredibile forma fisica

(Di domenica 24 marzo 2024) AJ Lee si è messa innelle sue Instagram stories perre la suamassa corporea ere inla suae scolpita presenza. Questa la didascalia: “Sto solo cercando di avere braccia che facciano paura alla gente per strada, è chiedere troppo?”. Che fisico! L’ex “Divas champion” della WWE è stata accreditata come uno dei migliori talenti sul ring durante il suo periodo di permanenza nella compagnia all’inizio degli anni 2010. Mentre le donne del suo ambiente lottavano per avere delle opportunità, AJ ha fatto il salto di qualità ed è stata una presenza fissa nelle storyline più importanti dell’epoca. Tuttavia, una serie di infortuni di lunga durata e altri fattori hanno influenzato la sua decisione di ritirarsi ...