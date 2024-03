Fosse Ardeatine | Meloni | ricordo è dovere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 24 marzo 2024) 14.25 "Oggi l'Italia onora e rende omaggio alla memoria delle 335 vittime dell'eccidio delle, terribile massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia all'attacco partigiano di via Rasella". Così la premiernell'ottantesimo anniversario della strage. Quell'eccidio "è una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale e ricordare cosa accadde in quel funesto 24 marzo è undi tutti", afferma