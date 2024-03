Fosse Ardeatine | Valditara | “Scuola in prima linea nel ricordo della lotta contro il nazifascismo”

(Di domenica 24 marzo 2024) A ottant'anni di distanza, l'eccidio dellerimane una cicatrice profonda nel cuore dell'Italia. Nel marzo del 1944, 335 individui, tra cui militari e civili, furono brutalmente assassinati a Roma per mano delle truppe di occupazione naziste, un atto di violenza che si staglia oscuro nella storiaSeconda Guerra Mondiale L'articolo .

Sono passati quasi 80 anni dall’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine . ll presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia per ricordare le 335 persone tra antifascisti, ... (ildifforme)

Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, in via Rasella nel centro di Roma, un commando dei Gruppi di azione patriottica organizzati dal Partito comunista compie un attentato contro una colonna di 156 ... (ilfattoquotidiano)

Fosse Ardeatine: Casellati, strage nazista ha segnato indelebilmente storia Paese - "Il 24 marzo l'Italia intera ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine, strage nazista che ha segnato indelebilmente la storia del nostro ...agenzianova

Chi sono le 335 vittime della strage delle Fosse Ardeatine: il racconto di Mirella Acconciamessa - Questa destra al governo prova a svilire via Rasella: fu una normale azione di guerra per rompere l’occupazione tedesca ...unita

Fosse Ardeatine, la strage metropolitana più grande d’Europa - Perché le Fosse Ardeatine sono così importanti Dal punto di vista quantitativo, non sono la maggiore strage nazifascista in Italia (pensiamo a Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema) e in Europa ...repubblica