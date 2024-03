Fosse Ardeatine | il procuratore De Paolis | Il passare del tempo non può giustificare l’impunità dei criminali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 marzo 2024 – Il dovere della memoria ma anche l’amarezza di fronte alla storia che si ripete, incurante delle lezioni del passato. Marco Degenerale alla Corte militare d’appello di Roma, è il magistrato che fra 2002 e 2018 ha riaperto le inchieste sulle stragi nazifasciste avvenute in Italia fra 1943 e 1945, ottenendo 57 condanne all’ergastolo in 17 processi. Dottor De, la strage dellela riguarda da vicino... . "Per un romano della mia età era un fatto di cui si parlava a scuola, ma anche in famiglia, in città. Mia madre, oltretutto, era cresciuta in via Tasso, a meno di cento metri dalla palazzina dove le SS di Kappler torturavano gli arrestati. Il 24 marzo era una data, una ricorrenza, che avevamo tutti ben presente. Non credo che sia lo stesso ...