Fosse ardeatine | Foti | ' barbarie che suscita ancora vergogna'

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “L'eccidio dellefu unacheoggie sgomento. 335 italiani, infatti, furono trucidati dalle truppe di occupazione naziste in segno di rappresaglia per l'attacco partigiano di via Rasella. Una pagina buia della storia e dell'orrore della seconda guerra mondiale, quella delle, che ha segnato una delle ferite più profonde, dolorose e tragiche inferte alla nostra comunità nazionale”. Lo dichiara Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.