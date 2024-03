Fosse Ardeatine | a 80 anni dalla strage - Foto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 24 marzo 2024) I Gap (Gruppi di Azione Patriottica) avrebbero dovuto prendere d'assalto la sede della Gestapo di via Tasso, ma i sistemi difensivi del carcere nazista dove erano rinchiusi i prigionieri politici appariva impenetrabile. Siamo nel centro storico di Roma alla fine di marzo del 1944, e gli Alleati sbarcati ad Anzio nel febbraio precedente si stavano faticosamente avvicinando alla Capitale occupata dai Tedeschi. Fu questo il motivo per cui venne scelto un obiettivo più semplice ma altrettanto efficace per stroncare il morale degli occupanti, un po'come accadde a Napoli durante gli ultimi giorni dell'occupazione tedesca terminata con le quattro giornate. Tutti i giorni un reggimento di riservisti altoatesini con compiti di polizia d'ordine (Ordnungspolizei) , l'11° SS-Polizeiregiment "Bozen", percorreva il medesimo tratto in zona via del Tritone e percorrendo via del ...