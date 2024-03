Forza Italia | Marina Berlusconi rivela | “Nell’ultimo scritto di papà un lascito ideale” Ecco il testo

(Di domenica 24 marzo 2024) “Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando (mio padre, ndr) scrisse queste righe. E non potrò mai, mai dimenticare”. Cosìnella prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio, pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera. Nel libro è contenuto l’ultimodi Silvio. “Gli avevo fatto visita la sera precedente – ricorda – l’avevo visto bene. Tornai il giorno dopo, trovai purtroppo un altro uomo. Abbandonato su una poltrona, molto affaticato, cupo, sofferente. Si fece accompagnare dalla poltrona al tavolo. Chiese carta e penna, chinò il capo e cominciò a scrivere. Mi sedetti vicino a lui e lo guardai lavorare. A un certo punto si fermò, alzò lo sguardo, lo fissò nei miei occhi e disse qualcosa che mi porterò dentro ...

