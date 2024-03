“Forza Italia il partito del cuore e dell’amore” | l’ultimo scritto di Berlusconi con le domande rivolte a se stesso due giorni prima di morire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Quattro pagine scritte a mano da Silvioduedi, il 10 giugno 2023. Fogli in cui l’ex premier, dal suo letto d’ospedale al san Raffaele di Milano, rispondeva a immaginariesu, ilche ha fondato nel 1994. A scegliere di diffonderli è stata la figlia primogenita Marina, allegandoli alla prefazione del nuovo libro di Paolo Del Debbio (In nome della libertà. Ladelle idee di Silvio) pubblicata in antesul Corriere della sera. “Ma, presidente, che?”, chiedea sein una grafia affaticata. Risposta: ...