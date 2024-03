Forza Italia | a Napoli la festa per i 30 anni dalla vittoria del ’94 | ci sarà anche Tajani

Il lascito di Silvio Berlusconi è stato reso noto dalla figlia, Marina, nella prefazione al nuovo libro di Paolo Del Debbio, "In nome della libertà", in uscita il 9 aprile. Il testo fu scritto il ... (ilgiornaleditalia)

Forza Italia agli alleati: «Uscire dalla logica dei rapporti di Forza» - Tramatza La vittoria del candidato presidente scelto dalla coalizione non è arrivata, ma Forza Italia in Sardegna ha comunque buoni motivi per archiviare le elezioni 2024 con un bilancio positivo. Il ...lanuovasardegna

Potenza, presentazione liste di Forza Italia: ecco il discorso del Presidente e candidato Vito Bardi - Il termine previsto per la presentazione delle liste elettorali per le Regionali in Basilicata del prossimo 21 e 22 aprile sono le 12:00 di oggi. In ogni elenco, il numero di candidati di sesso maschi ...informazione

Berlusconi: Gasparri, 'ultimi pensieri confermano che lui e berlusconismo insostituibili' - Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Grazie a Marina Berlusconi e a Paolo del Debbio per avere diffuso con questo prezioso libro gli ultimi pensieri politici di Silvio Berlusconi. Che confermano non soltanto ...sardegnalive