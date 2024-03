Formula 1 | GP Australia | Verstappen costretto al ritiro | non accadeva da 44 gare

(Di domenica 24 marzo 2024) Clamoroso colpo di scena nel quinto giro del Gran Premio d’2024 di1. Maxè stato infattiala causa di un principio di incendio sulla sua Red Bull. Dopo esser stato superato da Sainz, la monoposto diha iniziato a fumare, probabilmente a causa di un problema al posteriore, ed è stato necessario rientrare ai box, dove i meccanici sono intervenuti con l’estintore. L’olandese non ha potuto far altro che scendere dalla macchina e vedere il suo weekend terminare in anticipo. L’ultima volta chenon aveva completato una gara era proprio in, nel 2022, 44 weekend fa. SportFace.

