Formula 1 | gara GP Australia oggi in tv | orari | programma e come seguirla in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) La1 si prepara a disputare il terzo Gran Premio dell’anno, quello d’. La pista di Albert Park, a Melbourne, ospita ladi casa di Daniel Ricciardo e Oscar Piastri. Al via sono previsti solo diciannove piloti, con Logan Sargeant costretto ai box a causa dell’assenza dei pezzi di ricambio in casa Williams, che ha portato il team a schierare una sola vettura. Lasi disputerà di domenica 23 marzo, tornando alla tradizionalezione del fine settimana diper la prima volta nel 2024. VAI ALLATESTUALE Il via del Gran Premio è previsto per le 5:00 del mattino italiane. Importante dunque puntare la sveglia per assistere alladel grande Circus, che vedrà Max Verstappen scattare dalla prima casella della ...